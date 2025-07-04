Gazi'de Zafer Cutha'nın Türk Atçılığının Derbisinde Muhteşem Fina - Son Dakika
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Gazi'de Zafer Cutha'nın Türk Atçılığının Derbisinde Muhteşem Fina

Gazi\'de Zafer Cutha\'nın Türk Atçılığının Derbisinde Muhteşem Fina
04.07.2025 09:47
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Binlerce Yarışsever Veliefendi'de Buluştu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına bu yıl 99'uncu kez düzenlenen Gazi Koşusu'nu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha isimli safkan kazandı. Türk atçılığının derbisi olarak kabul edilen koşu, çok konuşulacak bir finale sahne oldu. 3 yaş İngiliz taylarının katıldığı yarışın son metreleri nefesleri kesti. Veliefendi Hipodromu'nda buluşan on binlerce yarışsever, festival havasında heyecanlı dakikalar yaşadı.

22 Safkan Katıldı

Gazi Koşusu, dünyanın sayılı atçılık etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 1927 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen yarış, bu yıl 99'uncu kez seyirciyle buluştu. Türkiye Jokey Kulübü tarafından İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda organize edilen bu zorlu mücadele, 2 bin 400 metrelik çim pistte koşuldu. Yarışa 22 safkan katıldı.

Gazi'de Zafer Cutha'nın Türk Atçılığının Derbisinde Muhteşem Fina

Büyük Çekişme

99'uncu Gazi Koşusu, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son saniyelere kadar heyecan dozu hiç düşmedi. Cutha, finişi ilk gören safkan olurken ikinciliği Handsome King, üçüncülüğü de Special Man elde etti. Yarış sonunda Hışman Çizik'in jokeyliğini yaptığı 9 numaralı Handsome King yarışı protesto etti. Ancak hakem değerlendirmesi sonucu protesto reddedildi.

Şıklık Yarışı

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda yarışsever ilgiyle takip etti. Gün boyunca hipodrom ve çevresinde özellikle çocuklar için düzenlenen etkinlikler büyük beğeni topladı. Spor, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de hipodrom.com locasında birbirinden şık kıyafetlerle bu anlamlı koşuyu takip etti. Ceren Benderlioğlu, Merve Dizdar, Sibel Taşçıoğlu, Cemal Hünal, Atakan Özkaya, Ferit Kaya, Aslı Bekiroğlu, Nurgül Yeşilçay, Ecem Özkaya, Yasemin Sakallıoğlu ve Tülin Şahin gibi ünlü isimler de Gazi Koşusu heyecanına ortak oldu.

Gazi'de Zafer Cutha'nın Türk Atçılığının Derbisinde Muhteşem Fina

Heyecan Tay TV'de

Gazi Koşusu, Kanal D ve CNN Türk'ün yanı sıra D-Smart kanalları Tay TV ve Spor Smart'ta canlı olarak ekrana geldi. Yarış öncesi yayınlarda; atların son durumları, jokey ve antrenör değerlendirmeleri ile yarış coşkusu zirve yaptı. Yarış sonrasında ekrana gelen röportajlarda koşunun analizleri yapıldı, zaferin mimarı olan isimler de duygu ve düşüncelerini Tay TV ve Spor Smart'ta paylaştı.

Her Jokeyin Hayali

Yarış sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupa, ikramiye ve plaketleri takdim edildi. Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Çelik, "Bütün atların denk olduğu bir yarıştı. Her atın şansı vardı. Bu, hayali bile zor olan bir yarıştı. Çok mutluyum. İnşallah nice Gazi Koşusu görürüz" ifadelerini kullandı.

Ulu Önderin Anısına

Gazi Koşusu, 1927 yılından bu yana her yıl aralıksız düzenleniyor. Safkanların sadece bir kez katılabildikleri yarış, Türk atçılığının derbisi olarak kabul ediliyor. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen Gazi Koşusu, dünyanın da en prestijli atçılık etkinlikleri arasında yer alıyor.

Son Dakika

Son Dakika Spor Gazi'de Zafer Cutha'nın Türk Atçılığının Derbisinde Muhteşem Fina - Son Dakika

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