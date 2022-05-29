GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Altın madalya kazanan Erkek Kata Milli Takımı

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erkek Kata Milli Takımı sporcusu Ali Sofuoğlu, "Hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum. Çok güzel bir müsabaka oldu. Şampiyon olduğumuz için ayrıca gururluyuz." dedi.

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erkek Kata Milli Takımı sporcusu Sofuoğlu, Türkiye'yi Erkek Kata'da temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada hem ferdi hem de takımda iki altın madalya kazandık. Geçen yıl da aynı şekilde hem ferdi hem de takımda Avrupa şampiyonu olmuştuk. Böyle bir hayalim vardı. Hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum. Çok güzel bir müsabaka oldu. Şampiyon olduğumuz için ayrıca gururluyuz." diye konuştu.

Erkek Kata Milli Takımı sporcusu Emre Vefa Göktaş ise hem Beden Eğitimi Öğretmeni hem de karateci olarak hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Spora babası sayesinde küçük yaşlarda başladığını ifade eden Göktaş, "İlerleyen zamanlarda dünya şampiyonu olmak istiyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Bugün altın madalya bizim için çok önemliydi. Hedefimize ulaştık. Rekor kırdık. 7'inci altın madalyaya kavuştuk. Ülkemize bu gururu yaşatmak önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

Kata Milli Takımı sporcularından Enes Özdemir de Avrupa şampiyonu olduklarından dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bugün 7 madalya ile tarih yazdık. Rekoru kırdığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.