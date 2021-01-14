Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda eden Sumudica: Talihsiz şaka çok büyütüldü - Son Dakika
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Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda eden Sumudica: Talihsiz şaka çok büyütüldü

14.01.2021 19:23
Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda eden Sumudica: Talihsiz şaka çok büyütüldü

Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, Gaziantep'ten ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında kente gözyaşlarıyla veda etti.

Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, Gaziantep'ten ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında kente gözyaşlarıyla veda etti.

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, Gaziantep halkı ve tüm Türkiye'den özür dileyerek gözyaşı döktü.

Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayırmalarının ardından ilk kez konuşan Sumudica, yaşanan olaylardan dolayı çok pişman ve üzgün olduğunu belirterek, "Şu an çok üzgünüm. Kendi kendime soruyorum; evim Gaziantep mi, yoksa Romanya mı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Evime dönmek istiyorum ama dönemiyorum. Burası benim evim olmuş. Burada yaptığım her şeyi kalbimle yaptım. Bu şehri evim gibi hissediyordum. Daha geçen hafta Türk pasaportu çıkarmak isterken şimdi her şey değişti. Biz burada boş bir bardağı hep beraber doldurduk ama yaptığım bir hatadan dolayı her şeyi bitirmek kabul edilebilir bir şey değil. Önemli başarılar elde ettik. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Oyuncularımın ve kulüp çalışanlarının yüzde 90'ı bana mesaj atıp üzüntülerini dile getirdi. Herkese, tüm yöneticilere her şey için teşekkür ediyorum. Ben artık bir Türk gibi güçlü değilim. Çünkü sizlerin önünde gözyaşı döküyorum. Bu gözyaşları 18 aylık bir çalışmanın gözyaşları" diye konuştu.Demir Grup Sivasspor maçının ardından verdiği röportajdaki bazı açıklamaların basit bir şaka olduğunu vurgulayan Marius Sumudica, "Burada çok güzel zamanlar geçirdim. Bu konuşmayı yapmamım nedeni Gaziantep halkına karşı son görevimi yapmaktır. Maçtan sonra yaptığım talihsiz şaka ile ilgili konuşmak istiyorum. Yapmış olduğum talihsiz şaka yanlış anlaşıldı. Bu şaka büyütüldü. Kimi üzdüysem, kırdıysam başta Gaziantep halkı olmak üzere tüm Türkiye'den özür dilerim. Bu büyütüldü ve çok büyük bir sorun oldu benim için. Benim fikrim, benim düşüncelerim, yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Bu takımı Adil beyle beraber kurduk. Belediye başkanı ve Valimizin de katkıları çoktu. Eğer devam etseydik Avrupa kupaları için devam edecektik. Başka bir konuda benim üzgünlüğüm artık bir daha burada yaşayamayacağımdır" dedi.Rumen teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "İçim biraz buruk, hala kalktığımda arabamla kulübe doğru gitmeyi hayal ediyorum, onu düşünüyorum. Tamam bir hata yaptım özür dilerim ama kimseye hakaret etmedim, kimseyi kırmadım. Ama maalesef yollarımızı ayırdık. Olmaması gerekirdi ama maalesef oldu. Buradaki görevimi tamamladım ama içimde burukluk var. Aldığımız önemli galibiyetleri taraftarlarla kutlayamadığımız için içim buruk. Bu ailenin parçası olan her bir üyeyi çok seviyorum."

Marius Sumudica, basın toplantısındaki vedasını Türkçe, "Buradaki herkes benim yüreğimde yaşayacak. Güle güle Gaziantep" sözleriyle tamamladı.

- Gaziantep
Kaynak: DHA
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Sivasspor, Gaziantep, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda eden Sumudica: Talihsiz şaka çok büyütüldü - Son Dakika

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