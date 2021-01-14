Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, Gaziantep halkı ve tüm Türkiye 'den özür dileyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Gaziantep, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda eden Sumudica: Talihsiz şaka çok büyütüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.