Gaziantep FK: 3-0 - Son Dakika

Gaziantep FK: 3-0

Gaziantep FK: 3-0
Son Güncelleme: 20.01.2021 18:47

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Mustafa Sönmez (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer (xxx) - Talbi (xxx), Selim (xx), Onur (xx), Melnjak (xxx), Abdullah (xxx), Donsah (xx), Doğan (xx) (Dk. 78 Sabo x), Fernando (xxx) (Dk. 65 Michalak x), Samudio (xxx) (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Mustafa Sönmez (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer (xxx) - Talbi (xxx), Selim (xx), Onur (xx), Melnjak (xxx), Abdullah (xxx), Donsah (xx), Doğan (xx) (Dk. 78 Sabo x), Fernando (xxx) (Dk. 65 Michalak x), Samudio (xxx) (Dk. 90 Jovancic x), Skoda (xxx) (Dk. 90 Kemal x)GAZİANTEP FK: Günay (xx) - Toşca (xx), Olkowski (xx), Djilobodji (xx), Oğuz (xx), Güray (xx) (Dk. 78 Morais x), Kozulj (xx) (Dk. 78 Felipe x), Mirallas (xx) (Dk. 30 Furkan xx), Maxim (xx) (Dk. 57 Dicko xx), Kenan (xx) (Dk.58 Sousa xx), Muhammet (xxx)GOLLER: Dk.42 ve Dk 55 (P) Skoda, Dk.88 (P) Samudio (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Abdullah (Çaykur Rizespor) - Djilobodji, Günay (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 yenerek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı.

13'üncü dakikada Maxim'in pası ile topla buluşan Kenan'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta top direğin yanından auta çıktı.20'nci dakikada sağ kanattan Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunda, rakipten seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Abdullah'ın bekletmeden çektiği sert şutta, top üstten dışarıya çıktı.42'nci dakikada Fernando'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, Doğan göğüs pası ile topu Skoda'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden çektiği sert vuruşta top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.55'inci dakikada sol kanattan Fernando'nun ceza sahasına gönderdiği top Djilobodji'ye çarptı. İlk olarak köşe vuruşunu gösteren karşılaşmanın hakemi VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alarak pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. Beyaz noktaya gelen Skoda'nın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.61'inci dakikada hızlı gelişen atakta, sol kanattan Fernando'nun gönderdiği pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun şutunda Güray gole izin vermeyerek topu iki hamlede kontrolü altına aldı.88'inci dakikada Donsah'tan aldığı pasla sol kanatta topla buluşan Michalak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra çektiği şuttan top yandan auta çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Halis Özkahya, kaleci Günay'ın Michalak'a yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı vuruşunda Samudio meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Kaynak: DHA

Halis Özkahya, Gaziantep, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK: 3-0 - Son Dakika
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