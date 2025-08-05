Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, zorlu Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrılmaya çalışacak.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç öncesi Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray hakkında, "Hep beraber bunları yeneceğiz lan yeneceğiz" ifadelerini kullandı. Memik'in bu sözleri kısa sürede viral oldu.
Gaziantep FK-Galatasaray maçı, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları... - Son Dakika
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