Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

06.10.2024 18:01
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu olacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2 TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi. Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Saborit, Bruno, Arda, Ömürcan, Lungoyi, Ndiaye, Furkan, Sorescu, Maxim, Okereke.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

TEK PUAN KAYBI DEPLASMANDA

Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Beşiktaş, ligdeki tek puan kaybını deplasmanda yaşadı. Siyah-beyazlı takım, ligde Samsunspor ve Kayserispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

MASUAKU'NUN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle Kayserispor ile oynanan maçta görev yapamayan Arthur Masuaku, Gaziantep deplasmanında kadrodaki yerini alacak. Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Mert Günok kamp kadrosunda yer aldı. Tedavileri süren Necip Uysal, Al Musrati ile birlikte bir sıkıntısı olmayan Chamberlain kadroda yer almadı.

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Son Dakika Spor Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Rashisca oynamasında kim oynarsa oynasın 2 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhatın sekiztaşı 1 3 Yanıtla
  • Yaw he:
    bu da taktı joao ile muçi ye... 0 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beşiktaş Show zamanı 0 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Muçi ile joa mario yüzünden 9 kişi oynayacağız.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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