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Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek - Son Dakika
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Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.

Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
14.01.2024 - 18:05,  Güncelleme: 18:10
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kalyon Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. 19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

İLK 11'LER

Gaziantep FK; Nita, M'Bakata, Arda, Dijolobodji, N'Koulou, Furkan, Ogün, Maxim, Mustafa, Markovic, Draguş.

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM

32' KALECİ! Szymanski'nin harika ara pasında topu alan Cengiz sağ çaprazdan rakibini geçip kaleye vurdu. Kaleciden seken top kornere gitti.

31' Mert'in ara pasında ceza sahası içinde topu alan Szymanski açısını kaybedince orta şansı bulamadı.

30' Tadic'in sol kanattan yaptığı ortada M'Bakata arka direkte topu taca yolladı.

29' Fenerbahçe'de yeni transfer Bonucci ısınmaya gitt

25' Kullanılan köşe vuruşunun devamında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Dzeko bekletmeden kaleye vurdu. Top üstten dışarı gitti.

24' Mert'in derin pasında savunma arkasına sarkan Cengiz içeri çevirdi. Topa ayak koyan Papy Djilobodji topu kornere yolladı.

23' GOL ANCAK OFSAYT! Fred'in sol kanada yükselttiği topta Tadic ceza sahası içinde topu alır almaz Szymanski'yi gördü. Szymanski tek vuruşla topu ağlara yolladı ancak pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.

19' Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Arda Kızıldağ topa istediği gibi dokunamadı.

18' Sağ kanattan hücum eden Gaziantep FK köşe vuruşu kazandı.

17' İki takım tribünleri takımlarına büyük destek gösteriyor.

16' Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yapmak istediği orta Fred'e çarparak taca gitti.

11' Orta alanda topu kapan Lazar Markovic derin topunda Maxim'i düşündü ancak pası çok hızlı. Top kalecide kaldı.

10' Gaziantep'te Lazar Markovic'e atılan uzun topu Ferdi son anda kesti. Gaziantep FK büyük şanstan yararlanamıyor.

9' SON ANDA! Sağ kanada atılan uzun topta Cengiz hızla ceza sahasına girdi. Sağına çekip içeri ortalayan Cengiz M'Bakata'yı geçemedi. M'Bakata topu uzaklaştırıyor.

8' Karşılaşma oldukça yüksek tempoda başladı.

5' Mert Müldür'ün sağ son çizgiden ortasını savunma yine uzaklaştırıyor. Fenerbahçe maça etkili başladı.

4' Szymanski'nin kaleye vuruşu barajdan döndü.

3' Ceza sahası önünde topu kapan Mert Müldür kaleye hareketlenirken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

2' Rakibinden iki kez sıyrılan Tadic'in ortasında savunma topu karşıladı. Dönen topta Fred'in vuruşu Szymanski'de kaldı. Szymanski'nin vuruşunu kaleci kurtarıyor.

1' Maç başladı...

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Suat Aktaş: Haydi Antep kes şu fenevin cik cik öten sesini Yanıtla 3 2

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