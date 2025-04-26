Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Macar hakem Adam Pillok oturacak. Kritik maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Fenerbahçe, ligde oynadığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi alarak 73 puan topladı ve haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi. Ligde çıktığı 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 12 yenilgi alan Gaziantep FK ise 42 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Sorescu, Bruno, Semih Güler, Anel, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Maxim, Halil Dervişoğlu, Lungoyi, Boateng.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek, Kostic, Talisca, Dzeko.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi. Tedavi süren Mert Hakan Yandaş'ın da kamp kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.

KANARYA'DA DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Filip Kostic, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, bu müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.

GAZİANTEP FK, EVİNDE KAYBETMİYOR

Ligde evinde oynadığı 15 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece lig lideri Galatasaray ve 3. sırada yer alan Reeder Samsunspor'a kaybetti. Taraftarı önünde kalesinde 8 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım unvanını koruyor. Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda ise 21 kez rakip ağları havalandırdı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA YÜZLERİ GÜLMÜYOR

Ligde bu sezon 6. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe karşısında en son galibiyetini 3 yıl önce taraftarı önünde oynadığı maçta aldı. Rakibini 3-2 mağlup eden Gaziantep ekibi, o maçtan sonra rakibiyle 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 maça çıktı ve hepsini kaybetti. İstanbul ekibiyle ligde 11 kez karşılaşan Gaziantep FK, bu maçlarında 9'undan mağlubiyetle 2'sinden galibiyetle ayrıldı, iki takımın mücadelelerinde beraberlik olmadı. Bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 27 gol gördü.

SELÇUK İNAN VE 2 FUTBOLCU YOK

Gaziantep FK'de takımın golcü ismi Okereke, RAMS Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. İtirazdan dolayı kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan ve yine takımın etkili ismi Kozlowski de kırmızı kart cezası dolayısıyla sahada yer alamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu sarı kart sınırında yer alıyor. 3 oyuncu kart görmeleri durumunda 34. haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

LİGDE 12. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 12. kez birbirine rakip olacak. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 11 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler rakibini 9 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu rekabette beraberlik yaşanmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 27 golüne, Gaziantep FK 12 golle yanıt verdi.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 5 kez karşılaştı. Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi takım da 2 kez kazanan taraf oldu. Fenerbahçe rekabetteki deplasman maçlarında 8, Gaziantep FK ise 7 gol attı.

İLK YARIDA FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında rakibiyle sahasında oynadığı müsabakayı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertli takım, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakayı da kazanmayı başardı. Öte yandan taraflar bu sezon Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında da karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.