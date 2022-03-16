Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

GZT Giresunspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.