Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

16.03.2022 13:39
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

GZT Giresunspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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