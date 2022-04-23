Gaziantep FK galibiyete hasret - Son Dakika
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Gaziantep FK galibiyete hasret

23.04.2022 19:53
Gaziantep FK galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligde oynadığı son 11 maçtan sadece 2 galibiyet elde etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligde oynadığı son 11 maçtan sadece 2 galibiyet elde etti.

Ligin 34. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Gaziantep temsilcisi, son dönemlerde aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzüyor.

Ligin 23. haftasında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, bu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmadan sadece Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ı yenmeyi başardı, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ve Göztepe ile berabere kaldı.

Son 4 karşılaşmadan ise sadece 2 puan alan Güneydoğu temsilcisi kötü gidişata "dur" diyemedi.

İç sahada en iyi, dış sahada ise en kötülerden

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 42 puanın 36'sını seyircisi önünde elde etti.

Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

Evinde rakiplerine geçit vermeyen kırmızı-siyahlı ekip, aynı başarıyı deplasmanda gösteremiyor. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.

Bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik 13 mağlubiyet alan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.

Ligde kalan haftalarda Fenerbahçe, Yakutel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, 42 puanla puan cetvelinde maç fazlasıyla 14. sırada yer alıyor

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Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü! Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü! Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

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Kaynak: AA

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