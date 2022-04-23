Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından

23.04.2022 19:06
Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, ilk yarıda gösterdikleri performansı ikinci yarı sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, ilk yarıda gösterdikleri performansı ikinci yarı sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maçla birlikte küme düşen Göztepe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oyuna istekli başladıklarını ve topa daha fazla sahip olduklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Birinci yarıda gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda gösteremedik. Değişiklikler yaptık ve dörtlü defansa döndük. Son 10 dakika çok daha heyecanlı oldu. Bu dakikalarda fair play gösterdi Göztepe. Orada hava topunda bizim futbolcunun rakibe topu bırakırken baskı uygulamadı. Rakip oyuncu inisiyatif alarak kaleye bir şut gönderdi ve neticesinde bu golle sonuçlandı. Sonrasında Göztepe'nin gösterdiği fair play topu bize bırakıp oyunun 1-1'i gelmesi. Ondan sonra penaltı kazandık ve Muhammet Demir topu dışarı atması. Nitekim maç berabere bitti."

Gazetecilerin, "Taraftarların istifa çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz ?" sorusuna ise Bulut, "Taraftarın düşüncelerini saygı duyuyorum. Ben sakin kalmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimle oturup önümüzdeki senenin gidişatını yapmamız gerekiyor. Sadece bunu söyleyebilirim." dedi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı Göztepe, Gaziantep FK'yi yenememesi halinde Süper Lig'e veda edecek Göztepe, Gaziantep FK'yi yenememesi halinde Süper Lig'e veda edecek

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde 23 Nisan dolayısıyla çocukları kabul etti
19:00 Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!
18:58 Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 19:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement