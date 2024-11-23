Gaziantep FK, RAMS Başakşehir\'i 3-0 yendi

Spor

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süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

ANTEP'E GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Kacper Kozlowski, 45+3. dakiakada Deian Sorescu ve 75. dakikada David Okereke attı.

BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİ UNUTTU

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde bir haftalık aranın ardından kazandı ve puanını 15'e yükseltti. Başakşehir'in ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. İstanbul temsilcisi ligde 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.