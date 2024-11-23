süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Kacper Kozlowski, 45+3. dakiakada Deian Sorescu ve 75. dakikada David Okereke attı.
Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde bir haftalık aranın ardından kazandı ve puanını 15'e yükseltti. Başakşehir'in ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. İstanbul temsilcisi ligde 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, RAMS Başakşehir'i 3-0 yendi - Son Dakika
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