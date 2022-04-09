Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada galibiyet alamayan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.
Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle oynayamayacak. Trabzonspor'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Trondsen ise sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında sahada olamayacak.
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Hamsik, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması başladı - Son Dakika