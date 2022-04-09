Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması başladı

09.04.2022 20:30
Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması başladı

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Hakem Erkan Özdamar'ın yönettiği maç saat 20.30'da başladı. 2 haftadır 3 puana hasret kalan lider, Gaziantep karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada galibiyet alamayan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle oynayamayacak. Trabzonspor'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Trondsen ise sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında sahada olamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Hamsik, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius

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SON DAKİKA: Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması başladı - Son Dakika
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