Gaziantep FK-Trabzonspor maçı, 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi - Son Dakika
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Gaziantep FK-Trabzonspor maçı, 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi

07.04.2022 22:14
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı, 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanması planlanan Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması, 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanması planlanan Gaziantep FK- Trabzonspor karşılaşması, 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka, konuk ekibin Trabzon'daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelenmiştir." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde müsabakanın ertelenmesine ilişkin yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü-Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanındaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Karşılaşma cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Trabzonspor maçı, 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi - Son Dakika


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