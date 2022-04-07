Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi - Son Dakika
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Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi

07.04.2022 22:02
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanması gereken Gaziantep FK- Trabzonspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında yarın saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü -Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanı'ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

Karşılaşma Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi - Son Dakika
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