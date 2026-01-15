Gaziantep FK'ya Galatasaray maçı öncesi şok - Son Dakika
Spor

Gaziantep FK'ya Galatasaray maçı öncesi şok

Gaziantep FK\'ya Galatasaray maçı öncesi şok
15.01.2026 22:39
Gaziantep FK, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın operasyon geçirdiğini açıkladı. İki futbolcu da cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da, futbolcular Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle ameliyat edildikleri açıklandı.

GAZİANTEP FK'DA İKİ FUTBOLCU AMELİYAT OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın yaşadıkları sakatlıkların ardından başarılı bir operasyon geçirdikleri bildirildi.

Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski'nin, FC Argeş ile oynanan hazırlık maçında girdiği bir pozisyonun ardından sakatlandığı, yapılan muayene ve detaylı tetkiklerde oyuncuda sol el metakarp kemik kırığı tespit edildiği kaydedildi. Surinamlı tecrübeli savunma oyuncusu Myenty Abena'nın ise ağrı şikayeti ile sağlık ekibine başvurduğu, yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda oyuncuya sağ inguinal herni (kasık fıtığı) tanısı konulduğu duyuruldu.

''GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ''

Kulübün açıklamasında, her iki futbolcunun da sağlık ekibinin yönlendirmesiyle alanında uzman hekimler tarafından başarılı bir şekilde operasyon geçirdikleri ifade edilerek, "Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEKLER

Yaşanan bu sakatlıkla birlikte iki futbolcu da cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlılarda ayrıca Kevin Rodrigues, Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara da cezaları nedeniyle bu maçta takımının yanında olamayacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

