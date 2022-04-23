GAZİANTEP - Göztepe Teknik Direktörü Tomas: "Maalesef küme düştük, çok üzgünüz" - Son Dakika
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GAZİANTEP - Göztepe Teknik Direktörü Tomas: "Maalesef küme düştük, çok üzgünüz"

23.04.2022 20:32

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, küme düştükleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, küme düştükleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iyi başlamadıklarını söyledi.

Tomas, şunları kaydetti:

"Maalesef küme düştük. Çok üzgünüz. Maçla ilgili maça kötü başladık. Sonrasında toparlandık oyun olarak kontrolü ele aldık. Yine çok pozisyonlar elde etti, fırsatlar bulduk ama yine atamadık. Daha önce maçı bitirebilirdik ama olmadı. Üzgünüz."

Gazeteciler "Takımınızın maçta gösterdiği fair-playı nasıl yorumluyorsunuz ? sorusuna ise Tomas, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben o pozisyonu görmedim, belki fair play değildi ama sonra bizim yöneticiler normal pozisyon olduğunu söyledi. Bende oyunculara bağırdım devam etmeleri için ama öyle karar aldılar."

GAZİANTEP - Göztepe Teknik Direktörü Tomas: Maalesef küme düştük, çok üzgünüz
GAZİANTEP - Göztepe Teknik Direktörü Tomas: Maalesef küme düştük, çok üzgünüz
GAZİANTEP - Göztepe Teknik Direktörü Tomas: Maalesef küme düştük, çok üzgünüz
GAZİANTEP - Göztepe Teknik Direktörü Tomas: Maalesef küme düştük, çok üzgünüz

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı Göztepe, Gaziantep FK'yi yenememesi halinde Süper Lig'e veda edecek Göztepe, Gaziantep FK'yi yenememesi halinde Süper Lig'e veda edecek

Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Gaziantep FK, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Göztepe Teknik Direktörü Tomas: 'Maalesef küme düştük, çok üzgünüz' - Son Dakika


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