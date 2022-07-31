Gaziantep haber! Mirza Cihan: Gaziantep FK'nın başarısında pay sahibi olmak istiyorum - Son Dakika
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Gaziantep haber! Mirza Cihan: Gaziantep FK'nın başarısında pay sahibi olmak istiyorum

31.07.2022 10:05
Gaziantep haber! Mirza Cihan: Gaziantep FK'nın başarısında pay sahibi olmak istiyorum

Gaziantep spor haberi... "Erol hoca çok yardımcı oluyor" "Kaliteli bir ekibiz ve hedeflerimiz yüksek" "26 numara benim için çok özel" "Forvet arkası ve sol açık oynamaktan keyif alıyorum" "Bruyne ve Neymar en beğendiğim oyuncular" İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın genç futbolcusu...

"Erol hoca çok yardımcı oluyor"

"Kaliteli bir ekibiz ve hedeflerimiz yüksek"

"26 numara benim için çok özel"  "Forvet arkası ve sol açık oynamaktan keyif alıyorum"                                                      "Bruyne ve Neymar en beğendiğim oyuncular"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın genç futbolcusu Mirza Cihan, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Cihan, "Kendimi geliştirerek geçen sene bulduğum forma şansını arttırarak takıma daha fazla katkı vererek, bu sezon takımımızın başarısında önemli bir pay sahibi olmak istiyorum"  dedi."EROL HOCA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"  Yeni sezon hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Sezon öncesi çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmaların bize sezon içerisinde fiziksel açıdan çok yardımcı olacağını bilerek elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Erol hocamız da bu kamp döneminde sezon boyu bizden ne istediğini, neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini anlattı. Benimde yanlış yaptığım yerlerde uyarması düzeltmemi istemesi eksiklerimi kapatmama ve forma şansı bulmama yardım ediyor ve edecek" ifadelerini kullandı.   "GAZİANTEP'İN BAŞARISINDA PAY SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"   Hem kendi hem de kulüp hedefleriyle ilgili olarak Cihan, "Geçen sene hedeflediğimiz sıralama ve puanın altında bitirdik sezonu. Bu yıl, geçen sezon neyi eksik yaptıysak onları tamamlayarak hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz. Kaliteli bir ekibiz ve takım içinde güzel de bir hava var. Başarılı olmak için her şeye sahibiz, sadece bunu sahaya yansıtmalıyız. Bu sezon benim için de fazlasıyla önemli bir yıl. Bende kendimi geliştirerek geçen sene bulduğum forma şansını arttırarak takıma daha fazla katkı vererek, bu sezon takımımızın başarısında önemli bir pay sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.    "26 NUMARA BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"  Forma numarasının kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini söyleyen hücum oyuncusu, "26 numara ilk profesyonel olduğum yıldan beri benimle. O zamanlar doğum tarihim nedeniyle seçtiğim bu numara artık benim için çok daha özel çok daha tarifsiz anlamlara sahip. Umuyorum bu yıl sırtımda 26 numarayla çok daha güzel bir sezon geçiririm" dedi.   "FORVET ARKASI VE SOL AÇIK OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"   Kendini en rahat hissettiği bölgenin forvet arkası ve sol açık olduğunu söyleyen Cihan, "İleriye dönük oynamayı seven birisiyim. Daha çok dikine oynadığımda keyif alıyorum. Hücum bölgesinde hocamız nerede şans verirse elimden gelenin en iyisini yapmak için sahaya çıkıyorum. Benim en rahat hissettiğim yer forvet arkası ve sol açık. Bu pozisyonlarda kendimi daha güvenli daha ben gibi hissederek oynuyorum, ama hangi pozisyon olursa olsun birinci önceliğim sahada bulunduğum her andan keyif almak ve diğer maçta o sahada yer almak için çok çalışmak" açıklamasında bulundu.   "BRUYNE VE NEYMAR EN BEĞENDİĞİM OYUNCULAR"

İzlemekten keyif aldığı beğendiği oyuncular için de Cihan, "İdol olarak net bir cevabım yok. Farklı farklı özelliklerini beğendiğim çokça oyuncu var, ama seçmem gerekiyorsa Kevin de Bruyne ve Neymar diyebilirim. İkisi de mevkilerinde dünyanın en iyi oyuncularından ve onları izlerken fazlasıyla keyif alıyorum" cevabını verdi.


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Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Neymar, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haber! Mirza Cihan: Gaziantep FK'nın başarısında pay sahibi olmak istiyorum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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