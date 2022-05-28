GAZİANTEP - Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci - Son Dakika
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GAZİANTEP - Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci

28.05.2022 14:26

57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 68 kiloda altın madalya kazanan Eda Eltemur, "Mutluyum, beklediğim bir şampiyonluktu.

57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 68 kiloda altın madalya kazanan Eda Eltemur, "Mutluyum, beklediğim bir şampiyonluktu. İnanarak maça çıktım." dedi.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında, Slovak Miroslava Kopunova'yı yenerek Avrupa şampiyonu olan Eda, ödül törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başarılarının devam ederek artmasını temenni eden Eda, "Geçen yıl kıl payı kaçan Avrupa şampiyonluğunu, bu yıl finale kalarak kazanmayı başardım. İnşallah devamı artarak gelecek. Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP - Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci
GAZİANTEP - Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci
GAZİANTEP - Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci
GAZİANTEP - Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci

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Kaynak: AA

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