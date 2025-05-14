Gaziantep\'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi

mustafa sagdic:

fenerliyim. Ağa adam Türkiye liginin üstünde. hatayı bile şampiyon yapar. büyük oynuyor. bizim yonetimde hala yapı bilmem ne diye bizi kandırdığını zannediyor. kanmadigimizi da biliyorlar ama. ne diyim adamlar çatır çatır kupayı aldı çatır çatır sampion oldu