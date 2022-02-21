Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, 6 haftalık galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar zafer zor şartlarda da gelse biraz olsun nefes aldı. Manchester City'nin dünya yıldızı İlkay Gündoğan da bu galibiyete kayıtsız kalmadı.
Dünyaca ünlü yıldız İlkay, Galatasaray'ın galibiyet paylaşımına yorum bıraktı. 'Aslan' ve 'Alev' emojisi olan yoruma kısa süre içinde beğeni yağdı.
Bu hamle, Galatasaray taraftarı olduğunu geçmiş yıllarda dile getiren İlkay'ın Türkiye'ye geri dönüş mesajı olarak yorumlandı. Manchester City'de düzenli olarak forma giyen 31 yaşındaki İlkay'ın mukavelesi önümüzdeki sezon bitiyor.
Son Dakika › Spor › Gece yarısı aşkını ilan etti! Dünya yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba Galatasaray paylaşımı - Son Dakika Spor