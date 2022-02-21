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Gece yarısı aşkını ilan etti! Dünya yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba Galatasaray paylaşımı - Son Dakika

Gece yarısı aşkını ilan etti! Dünya yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba Galatasaray paylaşımı

21.02.2022 23:56
Gece yarısı aşkını ilan etti! Dünya yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Göztepe maçı Manchester City'nin dünya yıldızı İlkay Gündoğan'ı sevince boğdu. Galatasaray taraftarı olduğunu pek fazla dile getirmeyen dünyaca ünlü yıldız, Sarı-Kırmızılı hesabın paylaşımına bıraktığı mesajla ateşi yaktı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, 6 haftalık galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar zafer zor şartlarda da gelse biraz olsun nefes aldı. Manchester City'nin dünya yıldızı İlkay Gündoğan da bu galibiyete kayıtsız kalmadı.

Gece yarısı aşkını ilan etti! Dünya yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba Galatasaray paylaşımı

ALEV EMOJİSİ ATTI

Dünyaca ünlü yıldız İlkay, Galatasaray'ın galibiyet paylaşımına yorum bıraktı. 'Aslan' ve 'Alev' emojisi olan yoruma kısa süre içinde beğeni yağdı.

Gece yarısı aşkını ilan etti! Dünya yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba Galatasaray paylaşımı

İDDİALAR KUVVETLENDİ

Bu hamle, Galatasaray taraftarı olduğunu geçmiş yıllarda dile getiren İlkay'ın Türkiye'ye geri dönüş mesajı olarak yorumlandı. Manchester City'de düzenli olarak forma giyen 31 yaşındaki İlkay'ın mukavelesi önümüzdeki sezon bitiyor.

Gece yarısı aşkını ilan etti! Dünya yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba Galatasaray paylaşımı
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Son Dakika Spor Gece yarısı aşkını ilan etti! Dünya yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba Galatasaray paylaşımı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gece yarısı aşkını ilan etti! Dünya yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba Galatasaray paylaşımı - Son Dakika
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