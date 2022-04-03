Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, asıl sürpriz Fatih Terim - Son Dakika
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Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, asıl sürpriz Fatih Terim

03.04.2022 09:41
Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, asıl sürpriz Fatih Terim

Galatasaray'da Dursun Özbek kuvvetli ekibi ile başkanlığa aday oluyor. Özbek'in teknik direktörü Okan Buruk olacak. Canlı yayında Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesini paylaşan Yorumcu Oğuz Altay, Okan Buruk'un teknik direktörlüğe hazırlandığını ifade etti. Ertem Şener, Fatih Terim'le ilgili de sürpriz bir gelişme olduğunu aktardı.

30 Nisan'da seçime girecek Galatasaray'da başkan adayları belli oldu. Başkan Burak Elmas'ın göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent için de yolun sonu geldi. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk oluyor.

Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, Asıl sürpriz ise Fatih Terim

LİSTESİNİ AÇIKLADI

TV 100'de yayınlanan VAR odası programında yorumcu Oğuz Altay, Dursun Özbek'in pazartesi günü adaylığını açıklayacağını duyurdu. Altay, Özbek'in listesinde yer alan isimleri de tek tek saydı. Özbek'in listesinde Rezan Epözdemir, Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Abdurrahim Albayrak, gibi isimler var.

Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, Asıl sürpriz ise Fatih Terim
Görüntü: TV100

OKAN BURUK OLACAK

Oğuz Altay teknik direktörlük için adı geçen Buruk'la telefon görüşmesini de anlattı. Okan Buruk'un telefon görüşmesinde, "Her şartta, her durumda Galatasaray için hazırım. Ben bugünler için varım. Galatasaray için varım" diye konuştuğunu aktardı.

Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, Asıl sürpriz Fatih Terim

FUTBOLUN BAŞINA TERİM GEÇİYOR

Ertem Şener, Fatih Terim'in futbolun başına geçeceğini ifade etti, Altay da bu bilgiyi doğruladı. Fatih Terim Sportif A.Ş. yöneticisi, Okan Buruk da teknik direktör olacak.

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Son Dakika Spor Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, asıl sürpriz Fatih Terim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece yarısı bomba patladı! Okan Buruk artık Galatasaray'ın hocası, asıl sürpriz Fatih Terim - Son Dakika
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