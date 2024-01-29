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Geçen yıl Fenerbahçe'ye yenilmeyen takımın şimdiki hali içler acısı - Son Dakika
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Geçen yıl Fenerbahçe'ye yenilmeyen takımın şimdiki hali içler acısı

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'a 6-0 yenilen Giresunspor, 20 haftada sadece 6 puan toplayarak son sıraya demir attı. Geçen sezon küme düşen takım, bu sezon da istediği sonuçları alamıyor. Giresunspor, geçen yıl Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenmiş, sahasında ise 1-1 berabere kalmıştı.

Geçen yıl Fenerbahçe\'ye yenilmeyen takımın şimdiki hali içler acısı
29.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:18
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TFF 1. Lig'de karşılaştığı Bandırmaspor'a 6-0 mağlup olan Giresunpor, geride kalan 20 haftada sadece 6 puan toplayabildi ve son sıraya demir attı.

YÜZLERİ BİR TÜRLÜ GÜLMÜYOR

Geçen sezon mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'i 40 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen Giresunspor'da 1. ligde de işler iyi gitmiyor.

FENERBAHÇE'YE YENİLMEDİLER

Geçen yıl Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenen ve sahasında ise 1-1 berabere kalan yeşil beyazlılar, bu sezon 20 haftada sadece 6 puan toplayabildi.

SON 9 MAÇI KABETTİLER

11. haftada Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup eden Giresunspor, sonraki 9 haftada rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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