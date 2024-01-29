TFF 1. Lig'de karşılaştığı Bandırmaspor'a 6-0 mağlup olan Giresunpor, geride kalan 20 haftada sadece 6 puan toplayabildi ve son sıraya demir attı.
Geçen sezon mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'i 40 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen Giresunspor'da 1. ligde de işler iyi gitmiyor.
Geçen yıl Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenen ve sahasında ise 1-1 berabere kalan yeşil beyazlılar, bu sezon 20 haftada sadece 6 puan toplayabildi.
11. haftada Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup eden Giresunspor, sonraki 9 haftada rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.
Son Dakika › Spor › Geçen yıl Fenerbahçe'ye yenilmeyen takımın şimdiki hali içler acısı - Son Dakika