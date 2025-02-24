Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı - Son Dakika
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Spor

Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz bir karar aldı. Cezası nedeniyle RAMS Park'a gitmeyecek olan Koç'un yokluğunda Fenerbahçe yönetiminden bazı isimlerin derbiyi stattan takip etmesi bekleniyor. Koç, geçen sezon 1-0 galip geldikleri maçtan sonra RAMS Park'a gitmişti. İki takım yöneticileri arasında da kavga çıkmıştı.

24.02.2025 16:49
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Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz bir karar geldi. Koç, cezası nedeniyle RAMS Park'a gitmeyecek.

GEÇEN SEZON KAVGA ÇIKMIŞTI

Ali Koç'un yokluğunda Fenerbahçe yönetiminden bazı isimlerin derbiyi stattan takip etmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Hulusi Belgü ve Mustafa Kemal Danabaş tribünde yer alacak. Yönetim kurulu üyelerinden Hulusi Belgü, geçtiğimiz sezon oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı derbi öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle hala yargılanıyor. Koç, geçen sezon 1-0 galip geldikleri maçtan sonra RAMS Park'a gitmişti. İki takım yöneticileri arasında da kavga çıkmıştı.

Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Hulusi Belgü ve Mustafa Kemal Danabaş tribünde yer alacak. Yönetim kurulu üyelerinden Hulusi Belgü, geçtiğimiz sezon oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı derbi öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle hala yargılanıyor.

Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç\'tan flaş derbi kararı

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Son Dakika Spor Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Casper:
    Korkuyor da Ondan Kyckk Galatasaray 26 33 Yanıtla
  • Behzat:
    Allahın izniyle yendikten sonra gidersin başkan. 14 16 Yanıtla
  • Davul Zurna Izmir:
    Acun gelsin 15 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    g…tn yiyorsa gel bekliyoruz. 1 4 Yanıtla
  • Tabutcu:
    Kabadayı görünen kedi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı - Son Dakika
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