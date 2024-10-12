İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan İrfan Can Kahveci, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kahveci, ''Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum'' dedi.

12.10.2024 07:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan İrfan Can Kahveci, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİMİN EN KOLAY GOLLERİNDEN BİRİYDİ"

Mücadeledeki tek golü atan ve galibiyeti getiren Kahveci, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum" dedi.

"İNŞALLAH YENİ BİR İLKİ DE BAŞARABİLİRİZ"

Yıldız futbolcu, "Deplasmanda ilk İzlanda galibiyeti de gelir mi?" sorusuna ise, "İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz" yanıtını verdi.

İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi

A Milli Futbol Takımı, İrfan Can Kahveci, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Saim Dolanbay:
    Başariların devamı gelir İnşallah. 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından ’İran’ı vururuz’ mesajı ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı
23:45 Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
10:30 Gayrisafi milli hasılada resmen patlama yaşandı Gayrisafi milli hasılada resmen patlama yaşandı
10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:25 Fenerbahçe’nin stat ismi rekor paraya değişiyor Fenerbahçe'nin stat ismi rekor paraya değişiyor
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
10:05 Kasırganın vurduğu Florida’da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi Kasırganın vurduğu Florida'da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi
09:56 Ahmet Türk’e açıkça soruldu: Yeni bir çözüm süreci başlar mı Ahmet Türk'e açıkça soruldu: Yeni bir çözüm süreci başlar mı?
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 08:46:21. #1.11#
SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.