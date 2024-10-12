A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan İrfan Can Kahveci, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Mücadeledeki tek golü atan ve galibiyeti getiren Kahveci, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum" dedi.
Yıldız futbolcu, "Deplasmanda ilk İzlanda galibiyeti de gelir mi?" sorusuna ise, "İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz" yanıtını verdi.
Son Dakika › Spor › İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi - Son Dakika
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