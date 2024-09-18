Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü - Son Dakika
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Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler\'in üzerine yürüdü

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Stuttgart maçında düdük çaldı ve maçta verdiği kararlarla geceye damga vurdu. Maçın sonunda ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Meler'e tepki gösterdiği görüldü.

18.09.2024 09:12
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Stuttgart maçında düdük çaldı. İspanyol devi, maçı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.

ANCELOTTİ'DEN MELER'E TEPKİ

Öte yandan Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu. Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi. Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu. Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.

Bu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.

Halil Umut Meler, Carlo Ancelotti, Real Madrid, Stuttgart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Beyhan:
    Galatasarayın maaşlı evladı olarak bizi avrupada rezil etmeye devam ediyor. 66 86 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    bir yumrukta sen at ancelotti alışkın oo :)) 57 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    oe evladı meler 34 40 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Yaa moruk biz neler çekiyoruz işte bunlardan 46 21 Yanıtla
  • Miro Miloş:
    Yüz karası 42 21 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun Ancelotti 24 21 Yanıtla
  • Tarık Aldemir:
    melerse normaldir bınlaro hakem diye çıkaranın 26 19 Yanıtla
  • Mehmet Erol Yüksel:
    Bazen ankaragucu eski baskanina hak veriyorum 14 8 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Boşuna dayak yemiyor bu hakem 13 8 Yanıtla
  • Hasan Kaya:
    Bu arada o pozisyon penaltiydi kamera acisi net gostermiyordu ama adam vurmuş ah halil ah o pozisyona penalti verseydin 3.500 alacaktim tekten yatirdin. 12 5 Yanıtla
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