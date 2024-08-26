Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı

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Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendiği maçta Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a tepki yağdı. Taraftarlar, skorun 5-0'a gelmesinin ardından takım kaptanlarını ıslıklayarak protesto etti. Akkan, sosyal medyada da çok eleştirildi.

26.08.2024 07:17  Güncelleme: 07:53
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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

YEDİĞİ GOLLER TEPKİ ÇEKTİ

Mücadeleye damga vuran an ise Rizespor taraftarının kalesinde hatalı goller gören takım kaptanı Gökhan Akkan'ı ıslıklaması oldu.

TARAFTARLAR, ISLIKLADI

Rizesporlu taraftarlar, skorun 5-0'a gelmesinin ardından takım kaptanını ıslıklayarak protesto etti. Yaşanan bu olay kısa sürede futbol gündemine oturdu.

Geceye damga vurdu! Rizespor\'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Talat Yelbuz: Şaşırdık mi rize fenev maçlarındaki kaleci hatalarına 3. dakikada kirmizi gören mi ararsın topları tutmayan mi ararsın 58 38 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Kalecinin iban hesap vs bilgileri incelenmeli. Ali koç işi şansa bırakmak istememiş 27 29 Yanıtla
  • abuzer yavuz: şikebahçe 15 18 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: BENCE SADE KALECİ DEGIL 19 6 Yanıtla
  • Fatih Yıldız: Her sene aynı senaryo Rizespor kalecisinin yaptıkları maçtan önce sosyal medyayı kapatmış 16 5 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Fenerbahçe'nin 2 tane nettt penaltısı yendi. Ne masal anlatıyorsunuz siz. Kimin şikeci olduğunu geçen sezon tüm dünya gördü... 9 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: DERHAL FEDERASYON GEREĞİNİ YAPMALI, RIZE KULÜBÜ DAHIL HER SENE AYNI SENARYO GERRKIRSE KÜME DÜŞME DAHIL 11 3 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Yorumlara bakıyorum da, kasa kasa soda alın bence. 5-0'ı hazmetmek zor... 7 5 Yanıtla
  • Turhallı: Gs - BJK maçı da incelenmeli Muslera nın hesap hareketleri incelenmeli son zamanda nereye yatırım yaptığı da 5 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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