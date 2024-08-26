Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadeleye damga vuran an ise Rizespor taraftarının kalesinde hatalı goller gören takım kaptanı Gökhan Akkan'ı ıslıklaması oldu.
Rizesporlu taraftarlar, skorun 5-0'a gelmesinin ardından takım kaptanını ıslıklayarak protesto etti. Yaşanan bu olay kısa sürede futbol gündemine oturdu.
Son Dakika › Spor › Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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