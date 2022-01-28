Üye Girişi
Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi - Son Dakika

Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi

28.01.2022 12:08
Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde şehitler anısına farklı branşlarda spor turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde şehitler anısına farklı branşlarda spor turnuvası düzenlendi.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi, Gediz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği işbirliği ile "Gediz Şehitleri Anısına; J.Çvş. Şehit Hüseyin Gürlekli Anısına Voleybol, Şehit Uz.Çvş. Muhammet Yılmaz Anısına Masa Tenisi, Şehit P.Çvş. Ali Kazankaya Anısına Badminton, Şehit Komiser Yrd. Cavit Kaçmaz Anısına Kort Tenisi Turnuvası" düzenlendi.

Şehitler anısına düzenlenen "Gediz Belediyesi Spor Turnuvaları, "Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi" müsabakaları ile başladı.

Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi turnuvasına 26 sporcu katılım gösterdi.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, şehitlerimizi saygıyla yad ediyor tüm sporculara başarılar diliyorum diyerek, "Gediz'de böylesine anlamlı bir turnuvayı; kaymakamlığımız, belediyemiz ve amatör spor kulüpleri derneğimiz işbirliği ile organize ediyoruz. Şehitler anısına düzenlenen "Gediz Belediyesi Spor Turnuvaları" Voleybol, Masa Tenisi, Badminton ve Kort Tenisi olmak üzere dört branşta ve yaş sınırlaması olmadan gerçekleşecek. Şehitler anısına düzenlenen Gediz Belediyesi Spor Turnuvaları "Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi" müsabakaları ile başladı. Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi turnuvasına bay ve bayan kategorilerinde 26 sporcumuz katılım gösterdi. İki hafta sürecek olan müsabakalar hafta içi her gün saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşmektedir. Gediz Belediyesi Spor Kulübü Spor okullarında Kort Tenisi branşında Antrenör Batuhan Sezen ile başlayan süreç meyvelerini de topluyor. Ayrıca Voleybol, Masa Tenisi, Badminton Turnuvaları müracaatları devam etmekte olup müsabakalar 28 Şubat 2022 tarihinde başlayacaktır. Şehitlerimizi saygı ile bir kez daha yad ediyor, katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

"Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisiyiz"

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Öncelikle Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Spor, öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin hem zihinsel gelişimine hem de fiziksel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Şehitlerimiz anısına Gediz Belediyesi Spor Turnuvalarının ilkini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu turnuvaları tüm şehitlerimizin adını vererek her birini saygıyla yad ederek geleneksel hale getireceğiz. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Böylesi güzel bir o kadar da anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı, milleti ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Turnuvamızın hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyor ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi
Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi
Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi

YORUMLAR
500

Gediz Belediyesi, Hisarcık, Kütahya, Gediz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi - Son Dakika Spor


Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı         
12:10
Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı         
12:08
28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor         
12:05
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri         
10:18
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü         
19:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:10 Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
12:05 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor
12:02 Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
11:59 İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
19:52 Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 12:16:30. #1.12#
SON DAKİKA: Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement