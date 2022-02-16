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Kriz çıkaracak hamle! Gedson'dan sonra Halil de ezeli rakibe uçuyor - Son Dakika

Kriz çıkaracak hamle! Gedson'dan sonra Halil de ezeli rakibe uçuyor

16.02.2022 13:15
Kriz çıkaracak hamle! Gedson'dan sonra Halil de ezeli rakibe uçuyor

Beşiktaş, Galatasaray'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu için İngiliz ekibi Brentford'la temas kurdu. Oyuncuya Fenerbahçe'nin de ilgisi var.

Domenec Torrent'le birlikte formayı unutan Halil Dervişoğlu, ezeli rakiplerin radarına girdi. Sezon başında uğruna savaş verilen Halil'in Galatasaray'daki geleceği parlak değil.

Gedson'dan sonra kriz çıkartacak hamle! Galatasaray'ın forveti Halil'e ezeli rakip kancası

MALİYET RAPORU İSTEDİLER

Fanatik'in haberine göre sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayıracak olan yönetim, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı. İngiliz ekibi Brentford'la temaslara başlayan yönetim, maliyet raporu talep etti.

Gedson'dan sonra kriz çıkartacak hamle! Galatasaray'ın forveti Halil'e ezeli rakip kancası

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Sezon başında Halil'le temas kuran Fenerbahçe'nin golcü arayışı sürüyor. Yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle Halil kıymete bindi. Milli forvet için Sarı-Lacivertliler'in de pusuda olduğu öğrenildi.

BU SEZON KAYIP

Halil, geçen sezonki performansından uzak kaldı. 22 yaşındaki forvet 20 lig maçında 3 gol, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol attı.

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Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kriz çıkaracak hamle! Gedson'dan sonra Halil de ezeli rakibe uçuyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kriz çıkaracak hamle! Gedson'dan sonra Halil de ezeli rakibe uçuyor - Son Dakika
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