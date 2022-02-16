Kriz çıkaracak hamle! Gedson'dan sonra Halil de ezeli rakibe uçuyor

Domenec Torrent'le birlikte formayı unutan Halil Dervişoğlu, ezeli rakiplerin radarına girdi. Sezon başında uğruna savaş verilen Halil'in Galatasaray'daki geleceği parlak değil.
Fanatik'in haberine göre sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayıracak olan yönetim, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı. İngiliz ekibi Brentford'la temaslara başlayan yönetim, maliyet raporu talep etti.
Sezon başında Halil'le temas kuran Fenerbahçe'nin golcü arayışı sürüyor. Yabancı sayısının düşecek olması sebebiyle Halil kıymete bindi. Milli forvet için Sarı-Lacivertliler'in de pusuda olduğu öğrenildi.
Halil, geçen sezonki performansından uzak kaldı. 22 yaşındaki forvet 20 lig maçında 3 gol, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol attı.
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