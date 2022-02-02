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Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da - Son Dakika

Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da

02.02.2022 19:55
Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor Benfica'nın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor Benfica'nın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'in düşme potasında ki Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, bir süredir transfer gündemine aldığı Gedson Fernandes transferini bitirdi. Rizespor, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşarak Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı. Fernandes, Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da yer aldığı özel uçakta kendini yeşil mavili renklere bağlayan imzayı attı. - RİZE

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Spor Toto Süper Lig, Gedson Fernandes, Rizespor, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da - Son Dakika Spor


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