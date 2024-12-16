Beşiktaş'ın başarılı ismi Gedson Fernandes hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması imzalatmaya çalışan taraftarın isteğini ise geri çevirdi.
Gedson, kendisine uzatılan formayı görünce 'No Galatasaray' dedi. İsteği geri çevrilen sarı-kırmızılı taraftar bu anları, "Gedson'un Galatasaray düşmanlığı" notuyla paylaştı. Bilindiği üzere Gedson, 2020-21 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.
Son Dakika › Spor › Gedson Fernandes'den Galatasaray'a büyük ayıp - Son Dakika
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