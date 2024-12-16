Gedson Fernandes'den Galatasaray'a büyük ayıp - Son Dakika
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Spor

Gedson Fernandes'den Galatasaray'a büyük ayıp

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Beşiktaş'ın yıldız ismi Gedson Fernandes, Galatasaray formasını imzalatmak isteyen taraftarın talebini geri çevirdi. Kendisine uzatılan formayı görünce 'No Galatasaray' diyen Fernandes'in o anları çok konuşuldu.

16.12.2024 15:57  Güncelleme: 16:07
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Beşiktaş'ın başarılı ismi Gedson Fernandes hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması imzalatmaya çalışan taraftarın isteğini ise geri çevirdi.

GALATASARAY'I İSTEMEDİ

Gedson, kendisine uzatılan formayı görünce 'No Galatasaray' dedi. İsteği geri çevrilen sarı-kırmızılı taraftar bu anları, "Gedson'un Galatasaray düşmanlığı" notuyla paylaştı. Bilindiği üzere Gedson, 2020-21 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Gedson Fernandes\'den Galatasaray\'a büyük ayıp

Gedson Fernandes, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gedson Fernandes'den Galatasaray'a büyük ayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IN KÜÇÜK KUŞU 64 27 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray forması ne ya niye imzalasın adam Türkiyenin en büyük kulübünüde BEŞİKTAŞTA oynuyor kim öper 5sarayı 24 62 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Mecbur mu? 72 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kapısında yattı alınmadı normal yani 55 24 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    osimhen imzalar sanami kaldık tinerci 49 23 Yanıtla
  • Ateş:
    Hayırdır Admin Gs.limisiniz siz.Her haberde Gs mağdur gibi yayınlar yapıyosunuz.Adam Beşiktaş'lı ne yapsaydı.Ne yapmış adam formayamı tükürmüşte"Gedson'dan Gs ye büyük ayıp"diye haber yapıyosunuz.Siz İcardiye Beşiktaş forması imzalatabilirmisiniz.Hadi diyelim imzaladı ne yapardınız acaba adama burnundan getirirmiydiniz.Helal Gedson adamsın. 27 28 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi Futbolcu Değil 14 38 Yanıtla
  • Ömer Aygün:
    Bak arkadaşım bende GALATASARAY lıyım Heşey bir yana galatasaray formasını neden başka bir takımın futbolcusuna imzalatma gereği duydun.? Normal olanı yapmış. Neden imzalasın kendi formasını imzalamak istesen neyse. 41 3 Yanıtla
  • Özgür Arslan:
    8tasın büyük topcusu 23 18 Yanıtla
  • Chen Medya :
    niye ayıp etmiş hakaret yok küfür yok ister imzalar ister imzalamaz sen oshimen e fener forması imzalata bilirmisin 35 6 Yanıtla
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