Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor

Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor

Tüm kulvarlarda havlu atan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. 26 yaşındaki orta saha, 42 karşılaşmada 10 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

08.04.2025 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de erkenden Şampiyonluk yarışından kopup Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, kabus gibi bir sezon geçiyor. Siyah-beyazlılarda ayakta kalan tek isim Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes oldu.

KRİTİK GOLLER ATTI

Siyah-beyazlılara Süper Lig'de son iki haftada oynadığı Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında puan aldıran goller Gedson Fernandes'den geldi. Portekizli oyuncu, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'ndaki derbide 66. dakikada ağları sarsarak takımına 2-1'lik galibiyeti ve 3 puanı getiren isim oldu. 26 yaşındaki oyuncu, dün akşam ise Kasımpaşa deplasmanında 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle siyah-beyazlılara kritik 1 puan kazandırdı.

LYON ZAFERİNİ GETİRDİ

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda aldığı Lyon galibiyetinde ağları havalandıran isim yine Gedson'du. 71. dakikada Rafa Silva'nın pasında golünü atan Portekizli, siyah-beyazlılara Fransa'da 3 puan kazandırdı.

EN ÇOK MAÇ OYNAYAN VE SÜRE ALAN FUTBOLCU

2024-2025 sezonunda Kara Kartal'ın şu ana kadar tüm kulvarlarda oynadığı 43 mücadelenin 42'sinde görev yapan Gedson Fernandes, siyah-beyazlıların en çok maç oynayan ve en fazla süre alan futbolcusu olarak ön plana çıktı.

Başarılı futbolcu, 3 bin 593 dakika siyah-beyazlı formayla ter döktü. Gedson'un, bu alanda en yakım takipçisi ise 3 bin 575 dakika ise vatandaşı Rafa Silva.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Süper Lig'de 27 maçta 5 kez fileleri sarsan Gedson, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 10 müsabakada 5 gol, 1 asistle oynadı. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede gol ya da asist üretemeyen 26 yaşındaki futbolcu, sezon başında Galatasaray'a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde ise 1 asist yapmıştı.

DAHA ÖNCEKİ PERFORMANSLARI

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon 45 mücadelede 3 gol ve 6 asist, 2022-2023 sezonunda da 3 gol, 7 asisti hanesine yazdırırken, 2021-2022'de Rizespor'da 11 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı. Aynı dönem Benfica'da ise 3 maçta skora etki edemedi.

2020-2021 sezonunda Galatasaray'da top koştururken; 1 gol, 3 asistle sarı-kırmızılılara katkı sağlayan Fernandes, yine bu sezon içinde Tottenham'da ise 2 karşılaşmaya çıktı.

2019-2020 döneminde 12'si Tottenham, 13'ü Benfica olmak üzere toplam 25 maçta yeşil sahada yer alan Portekizli futbolcu, 1 asistle sezonu tamamladı. Benfica ile 2018-2019 sezonunda 46 maçta görev alan Gedson, 3 gol, 6 asist üretmeyi başardı.

Başarılı oyuncunun, Benfica B takımında oynadığı 2017-2018'de 37 müsabakada 5 gol ve 6 asist, 2016-2017'de ise 17 karşılaşmada 1 gol, 3 asiste imzası vardı.

BEŞİKTAŞ, %50'Sİ İÇİN DEVREDE

Beşiktaş, 2022 yılında Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bu transferde anlaşma gereği, oyuncunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek gelirin yüzde 50'si Benfica'ya paylaşılacaktı. Siyah-beyazlılar, Benfica ile masaya oturup Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik bonservis payını da almak istiyor.

Gedson Fernandes, Beşiktaş, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ates null:
    Rafa ile beraber takımın en iyi oyuncusu.Diğerlerini şutlayın gitsin. 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GEDSON KARİYER SEZONU YASIYOR, RAFADAN TAYFA UCUYOR, EMIRHAN ENNIYI YERLI DEFANSA, MERT EN IYI KALECI E BU GALATASARAY NE, 8TAŞ NEREDE 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu ile görüşen Trump’tan ’İran’la bir anlaşma yapabiliriz’ mesajı Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
00:01 Fatih’te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu
23:49 Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
23:38 Netanyahu ile görüşen Trump’tan ’İran’la bir anlaşma yapabiliriz’ mesajı Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı
23:10 Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
23:03 Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
22:53 Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
22:43 Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
22:30 Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
22:27 Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 18:42:38. #7.12#
SON DAKİKA: Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement