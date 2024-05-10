Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak - Son Dakika
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Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, bir süredir takip ettiği Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi'ye resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi, Arnavut yıldız için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

10.05.2024 18:49
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Beşiktaş'a devre arasında 10 milyon bonservis bedeliyle transfer olan ve geldiği kısa süre içinde etkili performansıyla dikkatleri üzeirne çeken Ernest Muçi'ye talip çıktı.

20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE BONSERVİS

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre Premier Lig takımlarından Aston Villa, Muçi için teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi 23 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde bir rakamı gözden çıkardı.

Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak

VILLA'YA KARŞI ŞOV YAPMIŞTI

Arnavut oyuncu, Aston Villa'ya, eski takımı Legia Varşova ile rakip olduğu 2 maçta toplam 3 gol atmayı başarmıştı. İngiliz ekibi, o maçlardan beri radarında olan 23 yaşındaki futbolcuya kısa süre içinde resmi teklif yapacak.

Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ernest Muçi, siyah-beyazlılara geldiği günden beri 14 maçta görev yaptı. Muçi, söz konusu maçlarda 4 gollük katkı sağladı. Arnavut yıldızın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak - Son Dakika

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