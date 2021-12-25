Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde geleceğin karate antrenörleri bilimsel yöntemlerle yetiştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu tarafından yeni binası törenle açılan Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi geleceğin antrenörlerine daha kaliteli hizmet vermeye başladı. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde eğitim alan geleceğin sporcuları, fiziki şartları iyileştirilen binada bilimsel yöntemlerle yetiştiriliyor. 2020 olimpiyatlarında Türkiye'ye en çok madalya getiren branşlardan olan karate eğitimleri de alanında uzman kadrolar tarafından veriliyor. 4 yıllık eğitimlerin sonunda karate branşından mezun olan öğrenciler bilimsel yöntemlerle geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek.

Bölüm hakkında bilgi veren Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, "Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak 4 bölümümüzden biri olarak Antrenörlük Bölümü eğitimlerimizde karate branşında sporcularımızın daha sonraki kariyerlerinde antrenör olarak yetişmelerini 4 yıllık eğitimimizle vermeye çalışıyoruz. Profesyonel olarak antrenörlük eğitimi bölümünde karate branşından mezun olan geleceğin antrenörlerini 3. kademe kıdemli antrenör olarak alana kazandırmaya başladık. Profesyonel yaşantımızın haricinde gerek ilimize gerekse ülkemize 5 yaşından başlayarak karate branşında Spor Bilimleri Fakültesi olarak karate kurslarımız devam etmekte. Hem milli sporcularımızın rol modelleri eşliğinde hem de alanında uzman antrenörlerimizle spor yoluyla değerler eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra sporcularımızın hem fiziksel hem de psikososyal alanda yetişmesini hem de onların kendi özgüvenlerini artmasını sağlayıcı etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda karate branşında yetiştirdiğimiz sporcularımız lisanslı olarak profesyonel müsabakalara hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Manisa CBÜ olarak geleceğin antrenörlerini yetiştirdiklerini belirten Doç. Dr. Gürbüz, "Karate branşımız 2020 olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye en çok madalya kazandıran sporların başında yer alıyor. Bizim de sporcu olarak yetiştirdiğimiz karate sporcularımız da yeni binamıza geçmenin verdiği avantajı kullanarak özellikle üniversitelerde karate eğitimi veren kulüplerde profesyonel kulüplerde verilen eğitimi gerek fiziksel gerekse bilimsel altyapıyla destekleyerek vermeye başladık bu da tabi ki geleceğin antrenörlerini yetiştirmede Manisa CBÜ'nün bir ayrıcalığı olmuş oldu. Yeni binamızda profesyonel eğitimci yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - MANİSA