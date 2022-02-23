Geleceğin Metin Oktayları bu stantta yetişecek - Son Dakika
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Geleceğin Metin Oktayları bu stantta yetişecek

23.02.2022 12:34
Geleceğin Metin Oktayları bu stantta yetişecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gebze Yeni Metin Oktay Stadı, gençlerin yeni adresi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gebze Yeni Metin Oktay Stadı, gençlerin yeni adresi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başlattığı tesis hamlesine bir süre önce eklenen Gebze Yeni Metin Oktay Stadı, Gebze'nin yıldız adayları ile cıvıl cıvıl doluyor. Gebze-Darıca Metrosu inşaatı kapsamında eski Metin Oktay Stadı'nın hemen yanına yapılan yeni sahada Gebzeli çocuklar hayallerinin peşinde koşuyor. Büyükşehirin kendilerine armağan ettiği sahadan oldukça memnun olan geleceğin yıldızları, futbol coşkusunu doyasıya yaşıyor.

'Mahallede Maç Var' etkinliği

Büyükşehirin 50x70 metre ebadında inşa ettiği yeni Metin Oktay Stadı şu sıralar TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 'Mahallede Maç Var' etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası, Gebze'nin yeni sahasında tam bir futbol şölenine dönüştü. 19'u erkek, 4'ü kız olmak üzere toplam 23 okul takımının yer aldığı turnuvada yaklaşık 350 öğrenci ter döküyor. - KOCAELİ

Geleceğin Metin Oktayları bu stantta yetişecek
Geleceğin Metin Oktayları bu stantta yetişecek
Geleceğin Metin Oktayları bu stantta yetişecek

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Geleceğin Metin Oktayları bu stantta yetişecek - Son Dakika


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