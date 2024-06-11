Hem kendisi hem de oğlu Beşiktaş ile anılıyordu! Mircea Lucescu\'dan çok konuşulacak itiraf

Spor

Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan teknik direktör Mircea Lucescu, siyah-beyazlılarla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"HATA YAPMAK İSTEMEDİM"

Lucescu yaptığı açıklamada, "Yeniden takım çalıştırmak istiyorum. 2-3 şansım vardı. Beşiktaş beni şubat ayında istedi ama ben Inter'de yaptığım hatayı yapmak istemedim" dedi.

"RAZVAN'I ALIN DEDİM"

Oğlu Razvan Lucescu'yu Beşiktaş'a önerdiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Razvan'ı almalarını söyledim ancak o PAOK'tan ayrılamadı. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

"INTER'E SERIE A YETMİYOR"

Eski takımı Inter'den de bahseden 78 yaşındaki çalıştırıcı, " Simone Inzaghi, Avrupa'da kazanmanın kurallarını yeniden belirleyecek. Inter'e Serie A artık yetmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de rekabetçi olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Inter, Beşiktaş, Galatasaray, Shakhtar, Zenit ve Türkiye'yi çalıştıran Lucescu, son olarak Dinamo Kiev'de görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Kasım 2023'ten beri takım çalıştırmıyor.