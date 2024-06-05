Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil

Aziz Yıldırım\'ı silip atmış! Mourinho\'nun Fenerbahçe\'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil

Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçilmesi halinde sarı-lacivertlilerin yönetiminde yer alacak olan Acun Ilıcalı, takımın başına getirilen Jose Mourinho'nun transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, ''Jose Mourinho, 'Aziz Yıldırım'ın verdiği parayı vermek zorunda değilsiniz.' dedi. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelme isteğini görünce 'şampiyon olduk' dedim'' ifadelerini kullandı.

05.06.2024 22:37
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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un göreve devam etmesi halinde yönetimde yer alacak olan Acun Ilıcalı, Sports Digitale YouTube kanalındacanlı yayına çıktı. Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki iddialar ve Jose Mourinho'nun transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"ALİ KOÇ İLE BİRLEŞTİĞİMİZ TEK NOKTA FENERBAHÇE"

"Başkanımızın yeni dönem hakkındaki planları beni çok heyecanlandırdı. Ben operasyon adamıyım. Başkanımız da, 'Seni operasyonlarda kullanmak istiyorum.' dedi. Fenerbahçe benim damarlarıma işlemiş. Önceliğim tabii ki Fenerbahçe olacak. Bu bir tutku, bunu anlatamam. Başkanımızla birbirimizi tamamlıyoruz. İki farklı insanız. Çok ciddi farklarımız var ve en büyük avantajımız bu olacak. Birleştiğimiz tek nokta Fenerbahçe'nin çıkarları.

"AZİZ YILDIRIM'IN BIRAKTIĞI FENERBAHÇE BU"

Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe, 621 milyon euro borçtaydı. Stadyum geliri önden alınmıştı. Bu borcun faizi de var. Koca bir enkaz Ali Koç'un üstüne kaldı. Son iki senedir ivmeyi görüyorsun. Aziz Yıldırım, kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe'nin kadro değeri 75 milyon euro. Beşiktaş'ın o anki değeri 123 milyon. Aziz Yıldırım'ın bıraktığı Fenerbahçe bu. Bu bir gerçek! 600 milyon borç 75 milyon kadro değerinden, 300 milyon borç 200 milyon kadro değerine gelinmiş. Nereden nereye gelmişiz… İyi anlamak lazım.

"BAŞKAN DEĞİŞİNCE BANA DÜŞMAN OLDU"

Aziz Yıldırım'ı anlayamıyorum. Ne zaman başkan değişti, Aziz Yıldırım bana düşman oldu. Aziz Yıldırım varken de kulübe yardım ediyordum. 5-6 güne kadar benle hiçbir problemi yokken şimdi akla hayale sığmayacak iftiralarda bulunmaya başladı. Hiç mi vicdanın yok? Aziz Yıldırım, Dominika'daki insanların pasaport olayını Dominik Cumhuriyeti zannetmiş… Aynı ülke bile değil! Dominik pasaportunun herhangi bir esprisi yok. Acun'a, Ali Koç'a iftira atabilirsin ama Fenerbahçe'ye atmayacaksın! İrfan Can'la ilgili bir iftirası var. Biz her zaman, 'Aslolan Fenerbahçe.' deriz ama bir kişi hariç Aziz Yıldırım.

"AYNI PARAYI VERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Jose Mourinho, 'Aziz Yıldırım'ın verdiği parayı vermek zorunda değilsiniz.' dedi. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelme isteğini görünce 'şampiyon olduk' dedim"

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yunus Uslu: Şampiyon olduk demiş miş … abi ülkenin zengininde bile vizyon yok ya 31 6 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Aynen öyle çok doğru 9 1
  • Ender Kervancıoğlu: Allahyar, şota ile ingilterede başaralı olcağını düşünen adam feneri de yakacak. Mesut özil gelsin şov yapar ligin içinden geçer diye ali koça zorla aldırttı ne oldu. 25 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Nerdeyse adam üste para verecek diyeceksiniz gelmek için ama yemezler gerçekten verdiğiniz parayı söylememek için meydan boş yani atabilirsiniz 14 2 Yanıtla
  • Oooo: Hadi diyelim başarısız oldu Roma'dan ve diğer kulüplerinden kovulduğu gibi Morinho yu kovdunuz! Aziz Yıldırım bu sözleri ekmek arası çayla yedirir 6 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Bu adamın Fenere hayrı dokunmaz sezon ortası tazminatını alır gider... 0 0 Yanıtla

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