Aziz Yıldırım\'ı silip atmış! Mourinho\'nun Fenerbahçe\'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil

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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un göreve devam etmesi halinde yönetimde yer alacak olan Acun Ilıcalı, Sports Digitale YouTube kanalındacanlı yayına çıktı. Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki iddialar ve Jose Mourinho'nun transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"ALİ KOÇ İLE BİRLEŞTİĞİMİZ TEK NOKTA FENERBAHÇE"

"Başkanımızın yeni dönem hakkındaki planları beni çok heyecanlandırdı. Ben operasyon adamıyım. Başkanımız da, 'Seni operasyonlarda kullanmak istiyorum.' dedi. Fenerbahçe benim damarlarıma işlemiş. Önceliğim tabii ki Fenerbahçe olacak. Bu bir tutku, bunu anlatamam. Başkanımızla birbirimizi tamamlıyoruz. İki farklı insanız. Çok ciddi farklarımız var ve en büyük avantajımız bu olacak. Birleştiğimiz tek nokta Fenerbahçe'nin çıkarları.

"AZİZ YILDIRIM'IN BIRAKTIĞI FENERBAHÇE BU"

Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe, 621 milyon euro borçtaydı. Stadyum geliri önden alınmıştı. Bu borcun faizi de var. Koca bir enkaz Ali Koç'un üstüne kaldı. Son iki senedir ivmeyi görüyorsun. Aziz Yıldırım, kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe'nin kadro değeri 75 milyon euro. Beşiktaş'ın o anki değeri 123 milyon. Aziz Yıldırım'ın bıraktığı Fenerbahçe bu. Bu bir gerçek! 600 milyon borç 75 milyon kadro değerinden, 300 milyon borç 200 milyon kadro değerine gelinmiş. Nereden nereye gelmişiz… İyi anlamak lazım.

"BAŞKAN DEĞİŞİNCE BANA DÜŞMAN OLDU"

Aziz Yıldırım'ı anlayamıyorum. Ne zaman başkan değişti, Aziz Yıldırım bana düşman oldu. Aziz Yıldırım varken de kulübe yardım ediyordum. 5-6 güne kadar benle hiçbir problemi yokken şimdi akla hayale sığmayacak iftiralarda bulunmaya başladı. Hiç mi vicdanın yok? Aziz Yıldırım, Dominika'daki insanların pasaport olayını Dominik Cumhuriyeti zannetmiş… Aynı ülke bile değil! Dominik pasaportunun herhangi bir esprisi yok. Acun'a, Ali Koç'a iftira atabilirsin ama Fenerbahçe'ye atmayacaksın! İrfan Can'la ilgili bir iftirası var. Biz her zaman, 'Aslolan Fenerbahçe.' deriz ama bir kişi hariç Aziz Yıldırım.

"AYNI PARAYI VERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Jose Mourinho, 'Aziz Yıldırım'ın verdiği parayı vermek zorunda değilsiniz.' dedi. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelme isteğini görünce 'şampiyon olduk' dedim"