Genç Horozlar, Bandırma'ya 3 puan için gidiyor

Gelişim U19 ligin, TFF 1. Ligini 11'inci hafta itibariyle 18 puanla 7'nci sırada tamamlayan A. Denizlispor ligin 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam amaçlarının iyi oyun ve mücadele ile kazanmak olduğunu söyledi.

Geride kalan 11 haftayı değerlendiren yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, yaklaşık üç, üç buçuk aylık süreci geride bıraktıklarını belirterek "Doğrusunu söylemek gerekirse çocukların performansından memnunum. Takımın performansından memnunum. Daha önce bu çocuklarda bir özgüven kaybı vardı. Geçen sene ligi son sırada bir galibiyet bir beraberlik alarak son sırada bitirmişlerdi. Şu anda liderin 3 puan gerisindeyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda iyi gidiyoruz. En büyük hedefimiz A takımına oyuncu kazandırmak. A takımına kazandırdığımız oyuncular bizim için tabelanın en önünde geliyor. Performans olarak değerlendirecek olursak da ben şahsen takımdan ve oyunculardan oldukça memnunum" dedi.

"A takımına 12 oyuncu verdik"

Ülke genelinde artan korona vakalarından kendi takımlarınında etkilediğini ve virüslü futbolcu sayısının bir hayli çok olduğuna dikkat çeken Memiş Sarıçam, " Türkiye'de de gündeme oturduğu gibi A takımımızda korona virüslü futbolcu sayısı oldukça fazla. Bizden oyuncu istediler. Biz 12 oyuncu gönderdik. Bunu gönderirken A takımındaki hocalarla yöneticilerimizle istişare ettik. Bu gün giden A takımımızla birlikte 5 futbolcumuz da A takımı ile birlikte hareket etti. Dört oyuncumuz tekrar geri döndü. Bu bizim için gurur verici. Belki salgından dolayı beş futbolcumuz orada ama ben inanıyorum ki ilerleyen haftalarda o kordonun içinden futbolcularımız illaki yerlerini alacaktır. Çocuklarımıza şans verildiğinde kendine güvenenleri mahcup etmeyecektir. Bunun en büyük örneği kalecimiz Süleyman Sünger "ifadelerini kullandı.

Ligin 12'nci haftasında oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı Memiş Sarıçam, önce iyi oyun ve mücadele ile maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcusu Emre Ak'da iyi bir kadroya sahip olduklarına dikkat çekerek "Hedefimiz olabildiğince ligi yukarıda bitirmek. İlk on bir haftayı değerlendirecek olursak ilk 5-6 hafta çok iyi mücadele ettik. Yenilgisiz de gidiyorduk. Son haftalarda takım olarak biraz eksik kaldığımız oldu çeşitli nedenlerle kaybettiğimiz maçlar oldu. Bütün bunlara rağmen şu anda hala iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu hafta oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor maçından da en iyi sonuçla dönerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz "diye konuştu. - DENİZLİ