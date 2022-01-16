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Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi - Son Dakika

Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi

16.01.2022 13:24
Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi

TFF Gelişim U19 Ligi 13'üncü haftasında kendi evinde Manisa FK ile karşılaşan Altaş Denizlispor rakibini Deniz Kodal'ın 35'nci dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederek puanını 22'e çıkardı.

TFF Gelişim U19 Ligi 13'üncü haftasında kendi evinde Manisa FK ile karşılaşan Altaş Denizlispor rakibini Deniz Kodal'ın 35'nci dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederek puanını 22'e çıkardı. Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam üst seviyede bir maç olduğunu belirterek futbolcularımla gurur duyuyorum dedi.

Her iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini ve üst düzey bir karşılaşma oynandığını vurgulayan yeşil siyahlı takımın deneyimli çalıştırıcısı Memiş Sarıçam "Çocuklar bu gün müthiş mücadele ettiler. Gerçekten iki takımın denk olduğu, mücadelenin üst seviyede olduğu bir maç oldu. Tabi oyuncularımızın görev bölgelerinde A takımına verdiğimiz oyuncular nedeniyle değişiklikler yaptık. Bu farklı bölgelerde farklı futbolcuları denedik. Ama sonra yine maçın içinde rotasyon yaparak problemi çözdüğümüzü düşünüyorum"diye konuştu.

"Gerçekten müthiş bir mücadele oldu"

Farklı kazanabilecekleri bir maç olduğuna dikkat çeken Sarıçam "Bende çocuklar kadar yoruldum. Gerçekten müthiş bir mücadele oldu. 1-0 kazandık. İyi mücadele ettik. Özellikle 60-65'nci dakikadan sonra 2-0'ı çok rahat bulabilirdik. Bizim bir alışkanlığımız var çok gol kaçırıyoruz. Allah'a şükür ligin en az gol yiyen takımıyız. Fakat gol atmakta da zorluk çekiyoruz. Gol pozisyonlarını harcamak da çok cömert davranıyoruz. Bununla da ilgili çalışmalarımızı zaten yapıyoruz. Ama daha da ağırlık vermemiz gerekiyor. Bundan sonra girdiğimiz gol pozisyonlarını skora yansıtmaya çalışacağız"ifadelerini kullandı.

"Attığım gol için çok mutluyum"

Maçın tek golünü kaydeden Altaş Denizlispor'un başarılı futbolcusu Deniz Kodal'da "Attığım gol için çok mutluyum. Golümü anneme ve takıma armağan ediyorum. Umarım gollerimin devamı gelecek. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Golde Melik çok güzel bir pas attı. Oğuzhan ile zaten bunları çok çalışmıştık. Çok iyi bir pas indirdi bana vurdum ve gol oldu. Çok sevinçliyim"dedi. - DENİZLİ

Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi
Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi
Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi
Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi
Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi
Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi

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Futbol Federasyonu, Denizlispor, Sarıçam, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç Horozlar Manisa'yı eli boş gönderdi - Son Dakika Spor


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