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Genç Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü - Son Dakika

Genç Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

17.02.2022 12:31
Genç Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 10 madalya ile döndü.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 10 madalya ile döndü.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 3 bin 158 sporcu katıldı. Uluslararası, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için milli takım seçmelerinin de yapıldığı Türkiye Şampiyonası'nda, Nevşehir'i Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 14 kız ve 19'u erkek olmak üzere 33 sporcu ile temsil etti. Şampiyonada Büyük Kızlar kategorisinde 52 kg da Fatma Nur Kökşen Türkiye 2'ncisi, 60 kg da Dönay Yıldız Türkiye 3'üncüsü, 65 kg da Mizgin Bilgin Türkiye 3'üncüsü ve 70 kg da Burcu Seyitoğlu Türkiye 3'ncüsü olarak Türk Milli Takımı forması ile Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Minikler kategorisinde ise Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Berat Ensar Nazlı 23 kg da Ata Hamdi Türk ise 25 kg da Türkiye 3'ncüsü oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde ise; 45 kg da Yaren Ünal Türkiye 3'ncüsü ve 75+ kg Gençlerde Yaren Serra Demir Türkiye 3'ncüsü olarak yine milli takım forması ile Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Şampiyonada ayrıca 12 sporcumuz elde ettikleri ilk 8 dereceleri ile Uluslararası Turkısh Open Turnuvasına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Şampiyonası'nda düzenlenen 'En İyi Antrenör' müsabakalarında da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Çetinkaya da 40 yaş üstünde Türkiye 3'ncüsü olurken kendisi gibi antrenör olan oğlu Muhammet Mustafa Çetinkaya'da 20- 40 yaş arası en başarılı antrenörler arasında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, elde ettikleri derecelerle milli takımlara seçilen sporcuları ve da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Çetinkaya'yı tebrik etti. - NEVŞEHİR

Genç Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
Genç Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
Genç Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
Genç Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

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Türkiye, gençlik, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü - Son Dakika Spor


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