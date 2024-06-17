Televizyonda büyük ilgiyle izlenen yarışmalardan biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında yine dikkat çeken bir olay yaşandı.
Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten genç bir yarışmacıya sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" sorusu yöneltildi.
Sunulan şıklardan "Kırmızı" seçen genç yarışmacı, doğru yanıtını "Mavi" olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.
Son Dakika › Spor › Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu - Son Dakika
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