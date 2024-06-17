Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu

Spor

Provokatörlerin "Neden?" sorusuna verdikleri yanıt daha skandal

Televizyonda büyük ilgiyle izlenen yarışmalardan biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında yine dikkat çeken bir olay yaşandı.

SORU FENERBAHÇE'DEN GELDİ AMA...

Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten genç bir yarışmacıya sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" sorusu yöneltildi.

DOĞRU YANITI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Sunulan şıklardan "Kırmızı" seçen genç yarışmacı, doğru yanıtını "Mavi" olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.