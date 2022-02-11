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Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de başladı - Son Dakika

Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de başladı

11.02.2022 12:23
Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de başladı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 37 ilden 400 kız ve erkek sporcu ile teknik ekip katılıyor.

Organizasyon hakkında basın mensuplarına bilgi veren Türkiye Halter Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi İsmail Atmaca, 22 yıl sonra Osmaniye'de ilk kez halter şampiyonası düzenlendiğini söyledi.

Şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 400 sporcu ve antrenörün katıldığını aktaran Atmaca, "Bugün başlayan organizasyon, pazar günü sona erecek. Burada başarılı olanlar, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri'ne seçilecek ve farklı kategorilerdeki takımlara ayrılacak. Şu anki ilk hedef, Avrupa Şampiyonası. Bu tür müsabakalar, Türkiye'nin olimpiyat şampiyonlarının belirlendiği yerlerdir." diye konuştu.

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İsmail Atmaca, Osmaniye, Türkiye, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de başladı - Son Dakika Spor


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