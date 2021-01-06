Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1 - Son Dakika
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Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1

06.01.2021 18:55
Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1

STAT: Eryaman HAKEMLER: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt- Johansson, Arda, Zargo, Polomat, Pırıs, Soner (Dk.90 Mustafa Seyhan), Sefa (Dk.86 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Ayite (Dk.72 Furman), Sio (Dk.90 Gökhan Altıparmak)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir- Popov, Billong (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt- Johansson, Arda, Zargo, Polomat, Pırıs, Soner (Dk.90 Mustafa Seyhan), Sefa (Dk.86 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Ayite (Dk.72 Furman), Sio (Dk.90 Gökhan Altıparmak)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir- Popov, Billong (Dk.62 Soner Örnek), Santos, Katranis (Dk.62 Mesut Çaytemel), Aabid, Ribeiro, Traore (Dk.45 Akın Alkan), Akintola, Boupendza, Mame Diouf (Dk.38 Selim Ilgaz) GOLLER: Dk. 45+3, Dk.54 Piris (pen), Dk.84 Sio (Gençlerbirliği) - Dk.25 Aaron Boupendza (Atakaş Hatayspor)SARI KARTLAR: Mattias Johansson, Soner Dikmen, Ayite, Candeias, Giovanni Sio (Gençlerbirliği), Pablo Santos, Akintola (Atakaş Hatayspor) KIRMIZI KARTLAR: Dk.43 Munir Mohamedi (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 17'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmadan Sio ve Piris'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. 17'nci dakikada Piris'in rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alarak vuruşunda topu kaleci Munir çeldi.25'inci dakika ceza yayının gerisinde Popov'un pasında topla buluşan Boupendza bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 29'uncu dakikada Candeias'ın ortasında Ayite'nin yakın mesafeden şutu kalenin üstünden auta gitti.34'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Sio, topu ağlara gönderdi. VAR sonucunda Sio'nun topa elle müdahalesi tespit edildi gol geçersiz sayıldı. 40'ıncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babajide Akintola'nın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Nordfeldt'te kaldı. 43'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin ortasında topu kontrol eden kaleci Munir, yerde olan Arda'ya tekme attı. Pozisyon sonucunda hakem doğrudan kırmızı kartla Munir'i oyun dışına attı. 45+3'üncü dakikada Munir'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından kaleye Akın Alkan geçti. Kazanılan penaltıda topu başına geçen Piris, Akın Alkan'ı ters köşeye yatırdı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 52'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Johansson, Katranis'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada Piris'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 68'inci dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında Strahil Popov tarafından çekilen şut auta gitti.71'inci dakikada Piris, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekti, kaleci Akın Alkan kurtardı. 81'inci dakikada Giovanni Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1. 89'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giovanni Sio, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.Karşılaşma 3-1 Gençlerbirliği üstünlüğü ile son buldu.

Kaynak: DHA
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Gençlerbirliği, Mustafa Seyhan, Hatayspor, Eryaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1 - Son Dakika
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