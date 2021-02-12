Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saati değişti - Son Dakika
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Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saati değişti

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saati değişti

12.02.2021 15:59

Süper Lig'in 25'inci haftasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 16.00'ya alındı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 16.00'ya alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "15 Şubat Pazartesi oynanacak Gençlerbirliği - Beşiktaş müsabakasının başlama saati, Meteoroloji verilerine göre beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilgili kulüplerin başvuruları ile yayıncı kuruluşun da olumlu görüşü sonrasında saat 19.00'dan 16.00'ya alındı" denildi.


Kaynak: DHA
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