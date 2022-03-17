Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti

17.03.2022 13:24
Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Kulübümüz, kendi altyapısının ve yaptığı akıllı transferlerin meyveleriyle büyümüştür.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Kulübümüz, kendi altyapısının ve yaptığı akıllı transferlerin meyveleriyle büyümüştür. Yakın bir gelecekte yeni projelerle kulübümüzü eski durumuna getireceğimize inanıyorum." dedi.

Akdaş, Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Mehmet Soylu, Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Beltan, sportif direktörü Baki Mercimek, teknik direktör Metin Diyadin, futbolcular Ramazan Köse, Ömürcan Artan ve Metehan Mert ile 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde başkent ekibinin kurulduğu okul Ankara Atatürk Lisesi'ni (Taş Mektep) ziyaret etti.

Buradaki programda konuşan Akdaş, okulu ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Gençlerbirliği'nin Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından kurulduğunu anımsatan Akdaş, kulüplerinin kurulmasının 99. yılını kutladıklarını ifade etti.

"Kulübümüz hiçbir zaman sırtını bir kuruma dayamadı"

Akdaş, kulübü iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği Spor Kulübü, modern ve kurumsallığıyla örnek bir kulüptür. Gençlerbirliği altyapısıyla her zaman örnek olmuştur. Kulübümüz hiçbir zaman sırtını bir kuruma dayamadı, hiçbir siyasi yapıda olmadı. Kulübümüz, kendi altyapısının ve yaptığı akıllı transferlerin meyveleriyle büyümüştür. Yakın bir gelecekte yeni projelerle kulübümüzü eski durumuna getireceğimize inanıyorum."

Altyapıya her zaman önem verdiklerini ve 1200 gence hizmet verdiklerine işaret eden Akdaş, "Ahmet Çalıklar, İrfan Can Kahveciler, Gökhan Gönüller, Uğur Çiftçiler, Ahmet Oğuzlar, Halil İbrahim Pehlivanlar ve son günlerin gözdesi Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye giden Arda Güler ve diğer değerler gibi futbolcunun eğitilmesine katkı vermek istiyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Adil Yaman da Gençlerbirliği Kulübü heyetini okullarında ağırladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Baki Mercimek, Metin Diyadin, Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mehmet Soylu ve İsmet Beltan öğrencilerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı.

YORUMLAR
500
'Pandemide devlet yardımı' mesajıyla dolandırıcılığa 8 tutuklama 'Pandemide devlet yardımı' mesajıyla dolandırıcılığa 8 tutuklama Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

Gençlerbirliği, Baki Mercimek, Mehmet Soylu, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:32:27. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement