Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Müsabaka, 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

GÖZ-GÖZ SÜPER LİG'DE

Ligin ikinci sırasında bulunan Göztepe bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi, Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Ramon Lundqvist kaydetti.

2 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Göztepe, 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmişti. İzmir temsilcisi, 2 yılın ardından yeniden Türk futbolunun en yüksek ligine döndü.