Gençlerbirliği'nin sağ beki Ömürcan Artan, taraftar sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin sağ beki Ömürcan Artan, taraftar sorularını yanıtladı Açıklaması

06.03.2022 11:56
Gençlerbirliği'nin sağ beki Ömürcan Artan, taraftar sorularını yanıtladı Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ömürcan Artan, "Bu armaya bu ligin yakışmadığını çok iyi biliyoruz.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ömürcan Artan, "Bu armaya bu ligin yakışmadığını çok iyi biliyoruz. En kısa sürede toparlanıp, bu sene olmazsa seneye takımımızı Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz." dedi.

Başkent ekibinin sağ beki Ömürcan Artan, kulübün YouTube kanalında taraftarların yönelttiği soruları yanıtladı.

Ligde hedefledikleri sırada yer almadıklarını dile getiren Ömürcan, "Takım arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Bulunduğumuz konumdan memnun değiliz. Bazen iyi oynadığımız maçlarda kaybettiğimiz puanlar oldu. Bu armaya bu ligin yakışmadığını çok iyi biliyoruz. Çünkü biz Süper Lig takımıyız. En kısa sürede toparlanıp, bu sene olmazsa seneye takımımızı Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolculara pes etmemeleri tavsiyesinde bulunan Ömürcan, "Ben buraya amatörden 17 yaşında geldim. O dönemlerde futbolu bırakma noktasına bile geldim ama Gençlerbirliği'nden teklif aldım. Burada da zaman zaman yedek kaldım ya da kadroya giremedim. Küsmemek, çalışmak gerekiyor. Çalıştıkça o başarı geliyor." diye konuştu.

Avrupa'da İngiltere Premier Lig'i izlediğini ve Liverpool'da oynama hayali olduğunu aktaran 22 yaşındaki futbolcu, "Neden 27 numara giyiyorsun?" sorusuna "27 Temmuz doğumluyum, bu yüzden seçmiştim. Daha sonra Hacettepe'de bu forma numarasıyla iyi performans sergileyince, uğur getirdiğine inandım. Burada da 27'yi seçtim." yanıtını verdi.

Bir kadın futbolcunun bu branşla ilgili sorusunu cevaplayan Ömürcan, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı da en kısa zamanda izlemek istediğini belirterek, "Futbol güzel ve eşit bir oyun. Bu oyun, sadece erkekler için değil. Negatif bir düşüncem yok elbette. Bizim de artık bir kadın futbol takımımız var. Sosyal medyadan takip ediyoruz. Orada da iyi işler oluyor. Umarım yakın zamanda fırsat olursa biz de onları izlemeye, destek olmaya gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Gençlerbirliği, Spor Toto, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin sağ beki Ömürcan Artan, taraftar sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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