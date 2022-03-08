Gençlerbirliği ve Eskişehirspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi - Son Dakika
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Gençlerbirliği ve Eskişehirspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi

08.03.2022 10:37
Gençlerbirliği ve Eskişehirspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi

Gençlerbirliği ve Eskişehirspor'un kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen özel organizasyonda karşılaştı.

Gençlerbirliği ve Eskişehirspor'un kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen özel organizasyonda karşılaştı.

Gençlerbirliği'nin davetlisi olarak İlhan Cavcav Tesisleri'ne gelen Eskişehirspor ile bu özel günü birlikte kutlamanın sevincini yaşayan başkent ekibi futbolcuları, dostça geçen mücadelenin keyfini çıkardı.

Futbolcular maça "Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" ortak pankartıyla çıktı.

Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı bu önemli günde başkan vekili Arif Ölmez, yönetim kurulu üyesi Talip Çankırı, kulüp genel müdürü Ergun Maraşlı, sportif direktör Baki Mercimek ve A takım teknik direktörü Metin Diyadin de yalnız bırakmadı.

Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bilge Nur Karatut Tekden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan organizasyonla ilgili şunları söyledi:

"Bugün ilk defa ciddi bir maça çıktık. İlk kez profesyonel bir takımın altyapısıyla maç yaptık. Sporcularımız ve biz çok heyecanlıyız. Bugünün amacı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu organizasyonu bunun için düzenledik. Dostluk ve kardeşlik içinde geçeceğine inanıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de şunu söylemek istiyorum; kadınların her alanda eşit mücadele ettiği bir dünya olmasını istiyoruz. Bunun için de kadın takımımızla destek veriyoruz. İnşallah kadınlarımız ve sporcularımız için çok daha güzel şeyler olacak."

Eskişehirspor Teknik Direktörü Pınar Konca ise organizasyon ve kadın futboluna ilişkin, "İki Anadolu takımının kadın futbolu için bir araya gelmesinden dolayı çok mutlu olduk. Davet, beni ve sporcularımı çok mutlu etti. Kadınlar Günü, o günü, bu günü değil, dostluk günü olarak görelim. Sadece kadınlar için değil tüm insanlık için gerekli. Buna çok ihtiyacımız var. Anlayışa, merhamete, sabıra…" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Zeynep Simge İbiş de "Futbola başlamak istediğimde önüme birçok engel çıktı. Ailem de ilk zamanlarda karşı çıktı ama futbolda yetenekli olduğumu görünce onlar da yumuşadı. Ben ne olursa olsun pes etmedim. Kadın ve erkeklerin eşit olduğuna inanıyorum. Ayrımcılık, Türkiye şartlarında normalleşse de ben tercih etmiyorum. Futbolu çok seviyorum, bırakmayı da düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği ve Eskişehirspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi
Gençlerbirliği ve Eskişehirspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi
Gençlerbirliği ve Eskişehirspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi

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Dünya Kadınlar Günü, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Kadınlar Günü, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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