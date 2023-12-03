Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan usta işi penaltı! Rabona tekniğiyle topu 90'a yolladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bir spor tesisi açılışında kullandığı penaltı atışına ilişkin video kısa sürede yüzbinlerce görüntülenme aldı. Ayağında kundurasıyla penaltıyı rabona tekniğiyle kullanan Bakan Bak, topu tam 90'a nişanlarken, genç kaleci topu yalnızca ağlarında görebildi.

BAKAN BAK SPOR TESİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda 21 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen kapalı pazar yeri, otopark ve spor tesisinin açılışına katıldı. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye'de, işte bunun için de çok gururluyuz. Sporcuların başarılarını görüyoruz" dedi.

"38 TANE STADYUM YAPILDI, 4-5 STADIN İNŞAATI DEVAM EDİYOR"

Amatör sporların gelişmesi için böyle tesislerin çok önemli olduğunun vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak şöyle devam etti; "Bana göre amatör spor yöneticileri birer kahramandır. Biz de öyle yetiştik. Burada tüm ailelere sesleniyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede, bağımlılıkla mücadelede böyle tesisler çok önemlidir. Mahallenin çocukları buraya gelip toplanacak, birbirleriyle oynayacak, tanışacak ve kötü alışkanlıklardan korunacak. Bu tesislerle beraber artık dünyanın en büyük organizasyonlarını Türkiye yapıyor. Türkiye aranan ülke, organizasyonlar için, şampiyonlar için artık aranan ülke. Malumunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Yapılan 38 tane stadyum var, 4-5 tane stat daha devam ediyor. Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye'de, işte bunun için de çok gururluyuz. Sporcuların başarılarını görüyoruz. Milli Takımımız grubunda lider Almanya'ya gidiyor, bugün de kuralar çekiliyor. Almanya'da tüm statları gurbetçilerimiz dolduracak, evimizde gibi oynayacağız.

GENÇLERİN İSTEĞİYLE PENALTI ATIŞININ BAŞINA GEÇTİ

Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet yeşil sahada gençlerle buluştu. Burada gençlerin isteğiyle penaltı atışının başına geçen Bak, kullandığı penaltı ile futbolculara adeta taş çıkarttı.

RABONA TEKNİĞİYLE TOPU 90'A GÖNDERDİ

Rabona tekniğiyle penaltıyı kullanan Bak, 90'a diye tabir edilen üst ağlara topu göndermeyi başardı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Bak, kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.