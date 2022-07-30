Bakan Kasapoğlu'ndan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'na övgü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'na övgü

30.07.2022 11:06
Bakan Kasapoğlu'ndan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'na övgü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek 16 saat 28 dakikada geçen ve 'Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk' unvanını elde eden Aysu Türkoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi
Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Manş Denizi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'na övgü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'na övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement